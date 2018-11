Lazio, Immobile su Instagram: "L'albero di Natale lo facciamo quando ci pare"

06/11/2018

Manca oltre un mese e mezzo a Natale ma a casa Immobile si respira già aria di feste: l'attaccante della Lazio ha già fatto l'albero, pubblicando il lavoro (riuscito) su Instagram. Qualcuno ha iniziato a prenderlo in giro e criticarlo per aver giocato troppo d'anticipo e Immobile ha risposto a muso duro: "In casa nostra l'albero lo facciamo quando c...o ci pare!".