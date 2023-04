Lazio, Immobile punta l'Inter: già in campo dopo l'incidente

LAZIO

A quarantott'ore dalle dimissioni dall'ospedale il bomber biancoceleste si è allenato a parte a Formello con la mano fasciata

Lazio, paura per Immobile: scontro con un tram















































1 di 25 © ansa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ciro Immobile si scalda e punta l'Inter. A quarantotto ore dalle dimissioni dopo l'incidente stradale, l'attaccante della Lazio è infatti già sceso in campo a Formello lanciando un messaggio a Sarri e ai compagni. Il bomber biancoceleste ha ripreso ad allenarsi con la mano destra fasciata e svolgendo soltanto lavoro personalizzato. Dopo qualche giro di campo, Immobile ha effettuato alcune esercitazioni col pallone per testare le condizioni senza aggregarsi al gruppo.

Vedi anche lazio Incidente Immobile: dimesso il capitano della Lazio, contro l'Inter vuole esserci

Un test positivo in vista del big match contro l'Inter del 30 aprile, ma che ancora non dà certezze sulla possibile presenza in campo di Ciro a San Siro. Nei giorni scorsi, infatti, Maurizio Sarri aveva predicato calma sul recupero del bomber in vista della sfida con i nerazzurri.