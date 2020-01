Lazio, Immobile aggancia Lewandowski nella corsa alla Scarpa d'Oro

Prosegue il testa a testa tra Ciro Immobile e Robert Lewandowski nella corsa alla Scarpa d'Oro, il prestigioso riconoscimento Uefa che premia i bomber più prolifici d'Europa. L'attaccante della Lazio, dopo la doppietta al Brescia, ha agganciato il polacco del Bayern al comando della classifica a quota 38 punti: entrambi infatti hanno realizzato 19 gol in campionato, cifra che va poi moltiplicata per 2, ossia il coefficiente di difficoltà associato ai 5 principali campionati europei (è 1,5 per quelli dalla sesta alla ventiduesima posizione, 1 per tutti gli altri). Ma qual è al momento la top 10 dei candidati alla Scarpa d'Oro?