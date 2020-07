Lazio, Immobile a un passo dalla Scarpa d'oro e dal record di Higuain

IL BOMBER DEI BOMBER

Ancora 90 minuti per cercare di strappare a Gonzalo Higuain il record di gol in Serie A (36), stabilito con la maglia del Napoli nella stagione 2015-2016. E proprio il San Paolo, scherzo del destino, sarà lo stadio dove Ciro Immobile potrebbe entrare nella leggenda del calcio italiano. Intanto, grazie al gol al Brescia ha staccato Robert Lewandowski nella classifica per la Scarpa d'oro e si appresta a diventare il terzo italiano della storia (dopo Luca Toni e Francesco Totti) a conquistare il trofeo.

L'attaccante della Lazio potrebbe già cantare vittoria, visto che ha 4 gol di vantaggio su Cristiano Ronaldo. Ma si sa che il fenomeno portoghese è capace di imprese al limite dell'impossibile, quindi tocca aspettare ancora 90 minuti prima di succedere ufficialmente a Leo Messi (quest'anno solo quinto con 50 punti insieme ad Haaland e alle spalle anche di Timo Werner) come re dei bomber europei.

Raggiunto Nordahl (Milan 1949-50), manca ancora un solo centro, invece, per eguagliare Gonzalo Higuain, mentre per superarlo serve una doppietta sabato sera al San Paolo. Non sarà facile, anche perché l'ansia da prestazione lo ha frenato contro il Brescia e gli uomini di Gattuso, seppur senza obiettivi, devono rimanere concentrati in vista del ritorno degli ottavi contro il Barcellona. Le probabili defezioni di Manolas e Maksimovic potrebbero rappresentare un vantaggio per il laziale, che cerca i gol del record ma anche quelli che potrebbero regalare un incredibile secondo posto.