Lazio, il tassello mancante: Inzaghi chiede un difensore

MANOVRE BIANCOCELESTI

Non sarà ad oggi un mercato da Champions ma alla nuova Lazio manca ancora un tassello. Quel difensore che Inzaghi continua ad chiedere a gran voce al ds Igli Tare anche se, al momento, la cassa biancoceleste resta chiusa. Lo ha fatto capire più volte il presidente Lotito che ama ripetere a chi gli sta vicino che fino a oggi il suo club è quello che ha speso più di tutti sul mercato, quasi 30 milioni di euro. Tra Muriqi (l’attaccante è costato 18 più due di bonus), Fares dalla Spal (8 più uno) e Reina (piccolo indennizzo da 500 mila euro), mentre Escalante è arrivato da svincolato dalla Spagna.

Certo i tifosi, divisi, si aspettano qualcosa di più in una stagione che vedrà la Lazio impegnata dopo tredici anni in Champions League. Si deve alzare l’asticella. Intanto è stata presentata la lista dei giocatori, modificabile fino al 6 ottobre, alla Lega: dentro tutti i nuovi. Fuori, tra gli altri, l’infortunato Lulic e i tanti rientri dai prestiti tra cui Durmisi, Di Gennaro, Proto e Wallace. Accontentato Inzaghi sul portiere, Reina, sull’attaccante e sull’esterno di centrocampo, Muriqi e Fares, manca solo il difensore.

Ma la Lazio che giocherà la prima di campionato a Cagliari il 26 settembre sarà ancora molto simile a quella della passata stagione: Patric in difesa al posto dell’infortunato Luis Felipe. Fares l’unico volto nuovo a centrocampo. E Correa ancora al fianco della Scarpa d’oro Ciro Immobile in attacco. La speranza è di rivedere, pronti via, la Lazio bella del pre Covid: quella che era ad un passo dal sogno scudetto.