Lazio, il fisioterapista Maggi si dimette: diede del "terrone" a Gattuso

LA DECISIONE

L'avventura alla Lazio di Alex Maggi finisce qui. Il fisioterapista biancoceleste, balzato su tutte le cronache negli ultimi tempi per aver dato del "terrone di m..." a Gennaro Gattuso durante Napoli-Lazio, si è dimesso. La motivazione ufficiale data da Maggi, tra le altre cose fisioterapista di fiducia di Ciro Immobile, è riconducibile a un riavvicinamento alla famiglia. Maggi, a mente fredda, si scusò con Gattuso il giorno dopo la partita: "Comportamento inopportuno, non mi era mai capitato di offendere qualcuno".

Durante Napoli-Lazio i momenti di tensioni tra le panchine erano sfociati in una offesa di Alex Maggi, fisioterapista biancoceleste, verso Gennaro Gattuso: "Terrone di m...a" a cui il tecnico azzurro aveva risposto: "Vieni a dirmelo in faccia". Poi le scuse e oggi le dimissioni, ufficialmente non legate a quell'episodio.

