Lazio e Croce Rossa scendono in campo insieme: accordo per corso di primo intervento

La Lazio e la Croce Rossa Italiana scendono in campo per la salute. Dopo quanto successo ad Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter, i due enti hanno infatti raggiunto un accordo per la realizzazione di un corso di primo soccorso, destinato inizialmente agli atleti e allo staff della prima squadra, che sarà poi esteso a tutti i componenti del centro sportivo di Formello. "Non siamo nuovi a queste iniziative. Già in passato avevamo portato l'argomento in primo piano con attività del genere, ma dopo quanto successo domenica scorsa a Bove - al quale faccio ancora i miei auguri di pronta guarigione - ci è sembrato importante tornare sulla questione e rilanciarla con grande senso di responsabilità, chiedendo ai nostri calciatori di non sottrarsi a una formazione di primo soccorso che in alcuni casi può rivelarsi vitale e diventare loro stessi testimoni di un'attenzione verso questo importante tema, che deve essere il più possibile propagato e condiviso", le parole del presidente del club capitolino, Claudio Lotito.