Lazio, Diaconale: "Obiettivo scudetto, le condizioni ci sono tutte"

“Il nostro obiettivo per il prossimo anno deve essere quello di prendere lo scudetto che lo scorso anno ci è scappato soltanto per circostanze molto sfortunate". Arturo Diaconale, direttore della comunicazione della Lazio, non si nasconde affatto e in un'intervista sull'Opinione fissa l'obiettivo della squadra di Inzaghi: “Non ho alcuna paura di parlare di scudetto perché le condizioni ci sono tutte e perché è un obiettivo legittimo che possiamo e dobbiamo perseguire. L’anno scorso volevamo entrare in Champions e ce l’abbiamo fatta, quest’anno si punta allo scudetto".