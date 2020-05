Lazio, De Martino: “Daremo la possibilità ai tifosi di essere allo stadio"

La Bundesliga è ripartita e i club sono tornati nei rispettivi stadi, che rimangono interdetti al pubblico. Per ovviare alla mancanza di tifosi e rendere meno cupo il clima all'interno dell'impianto, il Borussia Moenchengladbach ha deciso di riempire i vuoti sugli spalti con dei cartoni raffiguranti i tifosi della propria squadra. Migliaia di figure cartonate coi colori neroverdi sono state posizionate infatti sulle tribune del Borussia Park per la sfida contro l'Eintracht Francoforte e altri club in giro per il mondo, come Sunderland e Corinthians, sembravano voler imitare l'iniziativa dei tedeschi.