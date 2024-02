Lazio da sballo: Immobile uomo Champions, Guendouzi l'Mvp di Sarri

L'ANALISI

L'attaccante e il francese sono stati i due grandi protagonisti del successo sul Bayern, mentre Lotito incassa 6 milioni in una sola serata

Prima il gol numero 200 in campionato, poi quello, pesantissimo in Champions League che ha firmato il successo sul Bayern Monaco . Ciro Immobile sta vivendo un grande momento in una stagione fatta di tanti bassi e qualche alto: è alla terza rete consecutiva, la decima complessiva. L'attaccante napoletano si sta prendendo più di una rivincita e continua a lanciare messaggi al ct Spalletti in vista degli Europei. Quello che è certo, è che la sua campagna nell'ex Coppa dei Campioni è di quelle degne di note. In carriera ha segnato qualcosa come 13 gol in 22 partite, praticamente un gol ogni gara e mezza. Spesso decisivi come quello che ha fatto impazzire i tifosi biancocelesti all'Olimpico e ancor più belli se segnati contro squadre tedesche vista la sua poco fortunata esperienza di qualche anno fa al Borussia Dortmund.

Vedi anche Champions League Lazio-Bayern, Sarri: "Vittoria della sofferenza, al ritorno sarà un inferno" Ma se Immobile ha deciso la sfida andando a segno dal dischetto, Matteo Guendouzi è stato l'autentico trascinatore della Lazio contro l'armata di Tuchel, tanto da meritarsi il titolo di Mvp della Uefa. Il francese ha completato 31 passaggi su 37, con 47 tocchi di palla, vincendo ben 7 duelli su 8 con tanto di tre falli subiti. Insomma, il francese è diventato imprescindibile per il gioco di Sarri, che ne ha fatto uno dei suoi intoccabili.

Certo, adesso bisognerà andare a Monaco per completare un'impresa che alla vigiglia erra data per impopssibile, ma intanto il primo passo è stato fatto. E a sorridere è anche Lotito, che in questa serata indimenticabile si è portato a casa quasi 6 milioni di euro: 2,8 per la vittoria e circa 3,5 per l'incasso. Di questi tempi non una cosa da poco.