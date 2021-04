Lazio, che festa a Formello per le 402 presenze di Radu

RECORDMAN

Una sedia "regale" dai compagni e un quadro da Lotito per il difensore che ha superato Favalli

"Sono molto felice, la squadra e la società mi hanno fatto due sorprese pazzesche, non mi aspettavo di ricevere questi regali. Non so chi abbia avuto questa idea, sono curioso: è un bellissimo regalo, me lo ricordero' per sempre". Così il 34enne difensore romeno Stefan Radu, che sabato con la partita numero 402 contro lo Spezia è diventato il giocatore della Lazio con più presenze in assoluto superando Beppe Favalli, campione d'Italia con i biancocelesti di Eriksson nel 2000.

"Spero adesso che i magazzinieri mi diano una mano per portare tutto questo a casa. Anche i miei figli saranno contenti, però gli dirò che è un regalo per me", ha aggiunto il calciatore immortalato seduto su una sedia regale con attorno i suoi compagni di squadra e la scritta 402 sullo schienale. Per lui anche un quadro consegnatogli dal presidente Lotito e dallo stesso Favalli.