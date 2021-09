Lazio, caso tamponi: il Collegio del Coni decide sui tre ricorsi

Martedì sarà una giornata delicata in casa Lazio visto che il Collegio di Garanzia del Coni si riunirà per decidere sui ricorsi in merito al caso tamponi. Il presidente Lotito (inibito 12 mesi), il club (comminata una multa di 200.000 euro) e i medici biancocelesti Rodia e Pulcini (inibiti 12 mesi) sperano che venga ribaltata la decisione della Corte Federale d’Appello, datata 30 aprile. In ballo le accuse di mancato controllo nell'applicazione del protocollo anti-Covid relativamente al periodo tra il 28 ottobre e l'8 novembre a seguito di presunte positività al Coronavirus riscontrate in diversi giocatori.

