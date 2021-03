Lazio, al via il processo sul caso tamponi

AL VIA IL PROCESSO

La Procura Figc chiederà la penalizzazione in classifica per la squadra e l'inibizione per Lotito, che rischia di decadere dalla carica di consigliere federale

È il giorno della verità in casa Lazio. È cominciata oggi, infatti, l'udienza di fronte al Tribunale federale per il caso tamponi, nel corso della quale la Procura Figc chiederà una penalizzazione in classifica per la squadra biancoceleste (si parla di almeno 6 punti) e l'inibizione per il presidente Claudio Lotito e per i medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia. L'accusa si basa sul mancato rispetto dei protocolli anti-Covid e in particolare sulla mancata comunicazione alle Asl competenti e messa in isolamento di giocatori positivi. Non è escluso che il verdetto, che rappresenta solo il primo grado del processo, possa arrivare già in serata. Getty Images

La Lazio, Lotito, Pulcini e Rodia erano stati deferiti per non aver reso nota alle autorità competenti la positività ai tamponi Uefa di 8 giocatori in occasione delle sfide di Champions col Bruges (28 ottobre 2020) e con lo Zenit San Pietroburgo (4 novembre 2020), per la mancata comunicazione alle Asl e messa in isolamento di altri 3 giocatori positivi ai tamponi Uefa (Immobile, Leiva e Strakosha) prima della partita contro il Torino (1 novembre) e per l'inserimento in distinta di un giocatore positivo (Djavan Anderson) nella gara con la Juventus (8 novembre 2020).

Il club granata aveva chiesto di costituirsi come parte civile, ma tale richiesta - come riferito dall'Ansa - non è stata ritenuta ammissibile dal Tribunale federale e la società non potrà prendere parte al dibattimento. L'udienza sarà ora volta a chiarire se, sulla base dei protocolli, la società avesse l'obbligo di trasmettere alla Asl gli esiti dei tamponi o se a doverlo fare, come sostiene la difesa, fosse il laboratorio che aveva eseguito i test.

Il numero uno dei biancocelesti rischia in prima persona, anche perché in caso di inibizione di almeno 10 mesi la squalifica andrebbe sommata a quella di due mesi comminatagli nel 2012 per operazioni di mercato irregolari: raggiungendo un totale di 12 mesi di squalifica negli ultimi 10 anni, scatterebbe il decadimento dal ruolo di consigliere federale in quota Serie A. La difesa della Lazio punterà però sulla scissione delle responsabilità, sostenendo che il presidente abbia delegato interamente le sue funzioni allo staff medico in materia sanitaria.

In ogni caso al verdetto di primo grado del tribunale federale seguirà sicuramente quello di secondo grado presso la Corte sportiva d'Appello e quello di terzo grado presso il Collegio di Garanzia del Coni.