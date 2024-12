Lazio, Baroni: "A testa bassa con umiltà e ambizione. Contento della prestazione"

La Lazio batte l'Ajax nella sesta giornata di Europa League e fa sorridere Marco Baroni. Un successo importante ad Amsterdam per i biancocelesti che hanno ipotecato la qualificazione agli ottavi, col tecnico che ai microfoni di Sky Sport si è detto orgoglioso e soddisfatto: "È giusto lavorare a testa bassa e con umiltà, ma con ambizione. Stiamo facendo così, la squadra può crescere con questo livello di partite. In questa gara volevo aggressione per togliere all'Ajax qualcosa, siamo andati alti a prenderli e sono contento".