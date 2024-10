Lazio, Baroni: "Test difficile col Twente, servirà qualità, sacrificio e compattezza"

Poi qualche considerazione su Tchaouna e Dele-Bashiru. "Dele-Bashiru è un giocatore forte, esploderà. Deve trovare una maggiore reattività mentale, non è facile entrare nel pensiero e nelle gambe, deve far andare più forte la testa - ha spiegato il tecnico della Lazio -. È un ragazzo molto partecipativo, come anche Tchaouna. Gli dobbiamo dare tempo, anche se noi non ne abbiamo". "Però una crescita ci deve essere una volta che si arriva in una squadra come la Lazio - ha aggiunto -. Dobbiamo dargli tempo di sbagliare. Sono convinto che loro stanno lavorando forte per trovare la miglior condizione".