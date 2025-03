Lazio, Baroni: "Questa squadra non molla mai. Isaksen? Sapevo che sarebbe esploso"

Dopo la vittoria in extremis in nove contro undici col Viktoria Plzen, Marco Baroni è soddisfatto del risultato. "Sono contento per i ragazzi. E' stata una partita dura, ci siamo calati in un calcio difficile per noi perché il Viktoria Plzen corre e ti porta pressione - ha spiegato il tecnico della Lazio dopo il triplice fischio -. Era difficile tenere palla a terra su questo campo, quindi la prestazione assume un valore ancora maggiore". "Ci siamo spesi in termini di attenzione, sono contento per la squadra e per i tifosi - ha aggiunto -. Il carattere e la voglia sono venuti fuori nel momento di difficoltà, fa tutto parte del nostro percorso di crescita".