Lazio, Baroni: "Partita vera nonostante le difficoltà. Derby? Daremo il massimo contro chiunque"

Si è poi parlato dell'impatto negativo col match: "Non sono preoccupato, sicuramente sul gol abbiamo sbagliato, abbiamo preso un'infilata sull'esterno da evitare. Bisogna andare forte in pressione, non concedere quei metri. Lavoriamo per questo, per concedere meno palloni così. Sicuramente è qualcosa da migliorare. Gila? Si è dato da fare, ha cercato la posizione migliore. Sicuramente ci sono mancati i nostri centrocampisti titolari, ma ho visto tanta voglia di recuperare da parte di tutti e quindi sono contento. Essersi battuti così fino alla fine per me è una grande soddisfazione, perché io avevo puntato molto sul non sottovalutare l'impegno. Pedro non finirà mai di stupirmi, si è adoperato a fare anche il mediano e creare gioco da dietro. Sono tutti aspetti importanti, ora potremo finalmente lavorare un po' di più anche in settimana che vi assicuro ci serve".