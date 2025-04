Serie A, disagi e contrattempi sulla strada per l'Europa: Fiorentina rimane a Cagliari, Lazio rientrata a Roma

In particolare la Viola è andata incontro a problemi logistici non indifferenti. Il volo charter - che all’inizio doveva ripartire per Firenze alle 14.30 -non è decollato e quello che preoccupa di più, al di là dei 90’ contro il Cagliari, è piuttosto la gestione dei prossimi due giorni, che è ancora in alto mare. Primo perché il club deve trovare a stretto giro di posta un hotel dove far pernottare circa 50 persone tra prima squadra, staff e dirigenza e poi perché sarà essenziale che la Fiorentina individui un posto dove potersi allenare sia oggi pomeriggio che domani, giorni di nuova rifinitura. Peraltro sprovvista di materiale tecnico che si proverà in qualche modo a far pervenire nel più breve tempo possibile.