Corsa Champions, che bagarre: Juve, Roma, Lazio e Bologna divise da un solo punto

Ma chi è messa meglio per questo rush finale? Risultati alla mano, la Roma è la squadra più in salute, reduce da 19 gare consecutive senza sconfitte. Solo qualche settimana fa sarebbe stato da folli pensare a una squadra in lotta per la Champions, ma Ranieri sta forse realizzando il suo capolavoro più grande dopo l'indimenticabile impresa con il Leicester. La Juventus, invece, ha grandi possibilità nel caso dovesse uscire indenne dall'Olimpico contro la Lazio, visto che Udinese e Venezia rappresenterebbero due ostacoli non troppo complicati da superare. La Lazio è quella messa peggio in caso di classifica avulsa, ma contro la Juventus ha un mini match-point, prima di far visita a un'Inter che potrebbe non essere più corsa per lo Scudetto e poi chiudere davanti ai propri tifosi con il Lecce. Il calendario più complicato, complice anche la finale di Coppa Italia, ce l'ha il Bologna: doppia trasferta con Milan e Fiorentina prima di chiudere al Dall'Ara con il Genoa. Missione disperata per la Viola, che deve vincere le ultime 3 con Venezia, Bologna e Udinese e sperare in complicati incastri negli altri scontri diretti. Comunque andrà a finire, rimangono 270 minuti da vivere con ansia ed entusiasmo.