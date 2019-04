Inzaghi: "Punti preziosi, per la Champions lotta dura e aperta"

17/04/2019

Dopo la vittoria nel recupero con l'Udinese, Simone Inzaghi guarda avanti e punta in alto. " La lotta per la Champions sarà dura - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Sarà aperta nonostante la sconfitta di sabato, l'abbiamo già pagata lo scorso anno sulla nostra pelle. Abbiamo conquistato tre punti preziosi ". Poi sull'astinenza dal gol di Immobile : " Non mi preoccupa , perché le occasioni le ha sempre e si sbloccherà".

"Siamo stati bravi, abbiamo interpretato bene fin da subito - ha aggiunto, parlando della gara con l'Udinese -. Nel primo tempo forse potevamo fare un gol in più, ad inizio ripresa abbiamo accusato un leggero calo". "Nel secondo tempo c'è stata l'occasione del rigore, non si è concesso poi così tanto - ha proseguito -. Senza la parata di Strakosha la partita si sarebbe riaperta". "Avevamo Luis Alberto squalificato, avevamo Cataldi che aveva un problema la polpaccio - ha continuato Inzaghi -. Sono contento di come sono entrati Badelj, Bruno Jordao e Wallace". "Le partite si decidono negli ultimi venti minuti, abbiamo perso due punti con il Sassuolo che ancora bruciano e non dovevamo perdere sabato a San Siro - ha aggiunto -. Adesso è inutile guardarsi indietro, questi sono tre punti molto buoni e c'è una partita con il Chievo da preparare al meglio".