Inzaghi: "Facciamo scuola con il Var: la classifica non sia decisa da rallentamenti esterni"

06/04/2019

La polemica è servita. E' la vigilia di Lazio-Sassuolo , i biancocelesti (che poi andranno ad affrontare il Milan a San Siro) si giocano un piazzamento Champions e Simone Inzaghi , scottato ancora dal rigore subito contro la Spal, si produce in un affondo deciso contro il Var, rispolverando una polemica che in casa biancoceleste tiene banco già dalla passata stagione: " Noi facciamo scuola perché siamo stati i primi a subire un'espulsione da un rigore a favore - ha dichiarato il tecnico laziale - siamo stati i primi a subire un rigore con l'avversario che diceva che non c'era nulla. Non vogliamo fattori esterni che complichino il nostro cammino , vogliamo che sia il campo e solo quello a parlare. Non voglio parlare troppo del VAR, ma finora lo abbiamo subito con due situazioni davvero uniche".

"La dirigenza ha fatto bene a parlare, ma ora dobbiamo far parlare solo il campo. L'anno scorso non siamo entrati in Champions per un soffio e non vorremmo che quest'anno capiti nuovamente a causa di fattori esterni".



Detto questo, fari puntati sul Sassuolo: "Se penso al turnover verso il Milan? Dovrò valutare e decidere ma sicuramente non guarderò i diffidati perché voglio la massima attenzione partita dopo partita. Nessun calcolo sui diffidati ma solo testa al Sassuolo. E' una partita importante per la nostra classifica, affrontiamo una squadra frizzante e giovane che ci può creare diverse insidie".