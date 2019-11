Immobile giura amore eterno alla Lazio: "Chiudo qui la carriera"

l'intenzione

"Voglio chiudere la carriera alla Lazio", questa la promessa di matrimonio di Ciro Immobile alla squadra biancoceleste. L'attaccante sta vivendo una stagione magica con 17 gol: "Questo per la Lazio è l’anno buono per la Champions League. Stiamo facendo un grande percorso, poteva essere ottimo senza aver perso qualche punto in giro. È il nostro limite: se vuoi essere una grande squadra non devi permetterti certi risultati", le parole a Dazn.

Il rapporto con Simone Inzaghi è molto buono: "Lui a pesca non va, impossibile vederlo fermo, deve stare sempre in movimento. Siamo cresciuti insieme: io come calciatore, lui come uno dei migliori allenatori. Potevamo fare di più con la Lazio, soprattutto nell’anno che abbiamo perso la Champions League all’ultima giornata contro l’Inter. Però nella scorsa stagione è arrivata la Coppa Italia che è un traguardo importante. Noi dobbiamo sempre lottare per la Champions, per una società così grande è un obbligo. Il rapporto con lui? Io sono uno dei senatori e cerco di aiutarlo negli spogliatoi. Ci sono momenti in cui si discute, è normale. Dopo la mia sfuriata al momento della sostituzione (match contro il Parma, ndr), ci è rimasto male per il rapporto che abbiamo. Alla fine però ha fortificato ancora di più il legame".

Sul futuro: "Vorrei rimanere qui sino a fine carriera. La città è bellissima e si sta bene. Anche con la società il rapporto va alla grande e i tifosi mi amano. Quando trovi un certo equilibrio è difficile andare via".