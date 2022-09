Figuraccia col Midtjylland: la Lazio rimborsa i tifosi presenti in Danimarca

Cinque gol subiti in Danimarca dal Midtjylland non sono andati giù ai tifosi della Lazio, ma nemmeno al tecnico Sarri che a fine partita ha commentato con rammarico la debacle. L'1-5 subito in Europa League è stata una figuraccia per la squadra biancoceleste e la società, tramite un comunicato, ha fatto sapere che rimborserà il costo del biglietto nel settore ospiti ai 225 sostenitori presenti in Danimarca. Un gesto che non restituirà punti o cancellerà la prova incolore della Lazio, ma rende meno amara la serata ai tifosi.