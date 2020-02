Eysseric in campo due volte nella stessa giornata: la Lazio sonda il ricorso

LAZIO-VERONA

Dopo il pareggio a reti bianche con il Verona, la Lazio sta sondando la possibilità di un ricorso a causa di un vuoto normativo. Tutto nasce dal fatto che Valentin Eysseric è sceso due volte in campo nella 17a giornata, a dicembre con la maglia della Fiorentina contro la Roma e mercoledì con quella dell'Hellas all'Olimpico. Prudente il legale del club capitolino: "Non credo ne faremo un caso, anche se è vero che stiamo parlando di un caso non previsto dal regolamento. Su questo è più che possibile che Lotito, visto anche il suo ruolo istituzionale (è consigliere federale, ndr), voglia fare chiarezza, in modo da evitare che restino dei dubbi in futuro".

Il trequartista francese aveva giocato 7' nella gara di Firenze contro la Roma, poi nel mercato di gennaio c'è stato il trasferimento all'Hellas Verona. Mercoledì il debutto con la maglia gialloblù, grazie al fatto che la sfida originariamente programmata a dicembre era slittata a febbraio per via della Supercoppa Italiana che la Lazio ha giocato e vinto a Doha contro la Juventus. Difficile che il risultato del campo possa essere ribaltato a tavolino, ma si tratta comunque di un vuoto normativo che fa riempito per evitare polemiche.