Caso Luis Alberto, Lotito e Tare imbufaliti: Inzaghi prova a mediare

In casa Lazio la stoccata social di Luis Alberto continua a fare molto rumore. Nonostante le scuse del giocatore, infatti, la posizione dello spagnolo resta complicata. Da una parte Lotito e Tare sono imbufaliti per le dichiarazioni del centrocampista e non sembrano intenzionati a lasciar correre. Dall'altra Inzaghi cerca invece di fare da mediatore per "limitare i danni" in vista dei prossimi impegni.

Getty Images