Serie A, gli arbitri della 19.a giornata

Resi noti i nomi dei direttori di gara per il prossimo turno di campionato, che si giocherà tra l'Epifania e giovedì 8 gennaio. Sozza dirigerà il big match Lazio-Fiorentina, mentre Mariani fischierà in Milan-Genoa. Per le trasferte di Inter e Juventus scelti rispettivamente Colombo e Zufferli.