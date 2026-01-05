Logo SportMediaset

Calcio

Serie A, gli arbitri della 19.a giornata

05 Gen 2026 - 14:29

Resi noti i nomi dei direttori di gara per il prossimo turno di campionato, che si giocherà tra l'Epifania e giovedì 8 gennaio. Sozza dirigerà il big match Lazio-Fiorentina, mentre Mariani fischierà in Milan-Genoa. Per le trasferte di Inter e Juventus scelti rispettivamente Colombo e Zufferli.

Martedì 6 gennaio
Pisa-Como (15.00): Pairetto (Var: Ghersini)
Lecce-Roma (18.00): Sacchi (Var: Gariglio)
Sassuolo-Juventus (20.45): Zufferli (Var: Camplone)

Mercoledì 7 gennaio
Bologna-Atalanta (18.30): Di Bello (Var: Meraviglia)
Napoli-Verona (18.30): Marchetti (Var: Marini)
Parma-Inter (20.45): Colombo (Var: La Penna)
Torino-Udinese (20.45): Maresca (Var: Volpi)
Lazio-Fiorentina (20.45): Sozza (Var: Pezzuto)

Giovedì 8 gennaio
Cremonese-Cagliari (18.30): Bonacina (Var: Mazzoleni)
Milan-Genoa (20.45): Mariani (Var: Di Paolo)

