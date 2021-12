Acerbi zittisce i tifosi dopo gol e poi si scusa: "Preso dall'adrenalina"

Il gol del 2-0 al Genoa e un'esultanza con il dito portato alla bocca a zittire i tifosi. Poi le scuse sui social dopo aver detto in diretta nel dopo partita che "delle critiche me ne può fregare di meno". Nella nottata è arrivato il dietrofront di Francesco Acerbi su Instagram con un video in cui spiega di "essere stato preso dall'adrenalina" e di "volere solo il bene della Lazio e dei suoi tifosi". Sui social, però, il popolo biancoceleste si è spaccato, tra chi ha invitato il difensore azzurro a "vergognarsi" e chi invece ha accetta le scuse: "Ci metti sempre la faccia, bravo, chiudiamola qui".