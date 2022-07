Acerbi bersagliato dai cori: la contestazione dei tifosi continua in ritiro

La distanza estiva non ha addolcito gli umori della tifoseria laziale nei confronti di Francesco Acerbi: il difensore si è presentato quest'oggi ad Auronzo di Cadore per cominciare il percorso di avvicinamento all'esordio in campionato - la squadra di Sarri debutterà all'Olimpico contro il Bologna il 15 agosto -, ma l'accoglienza per lui è stata a dir poco feroce. I tifosi biancocelesti lo hanno bersagliato con insulti di vario genere, invitandolo a lasciare la Lazio. Pare ormai insanabile la rottura tra curva e giocatore.