L'Atalanta stecca in Galles, la Lazio sorride con Milinkovic-Savic

AMICHEVOLI

Inizia male la trasferta in terra britannica dell'Atalanta: i nerazzurri perdono infatti per 2-1 sul campo dello Swansea che, dopo aver subito il gol di Ilicic al 5', rimonta grazie a un autogol di Hateboer al 63' e alla rete di Roberts al 66'. Bene invece la Lazio, che batte per 4-0 il Mantova: a segno nel primo tempo André Anderson, Immobile e Milinkovic-Savic, nella ripresa Caicedo si procura e poi trasforma un calcio di rigore.

SWANSEA-ATALANTA 2-1

Vero è che lo Swansea inizierà il suo campionato già il prossimo 3 agosto, ma è altrettanto vero che si tratta pur sempre della serie B inglese. Ecco perché i segnali per l'Atalanta, che inizia la tournée in terra britannica con un ko in Galles, non possono che indurre a una riflessione: il lavoro da fare è ancora tanto. Gasperini mischia le carte, con alcuni big schierati da titolari nella sfida del Liberty Stadium (come Papu Gomez e Ilicic, a supporto di Barrow dal primo minuto) e altri che entrano nel corso della ripresa (Pasalic, Malinovskyi e Muriel, ma non Zapata). Nerazzurri subito in vantaggio al 5' minuto, quando Ilicic servito da Castagne trova il jolly con una conclusione da fuori area e da posizione molto angolata. Ancora lo sloveno sfiora il raddoppio e in seguito serve a Castagne una palla che il belga stampa sul palo. Secondo tempo tutto di marca gallese: Celina sbaglia tutto davanti alla porta, poi Gollini è formidabile su Dyer. Lo stesso Dyer al 63' mette al centro un pallone su cui Hateboer anticipa Baston, trovando però un autogol. Tre minuti dopo è quindi Roberts che di testa firma il gol del sorpasso: nell'occasione pesanti responsabilità della difesa orobica, che gli lascia troppo spazio. Nel finale si accede Muriel, con serpentina e assist per Hateboer (che però si vede murare la conclusione) e poi con una pericolosa punizione dal limite.

LAZIO-MANTOVA 4-0

Simone Inzaghi si gode a Auronzo di Cadore la sua Lazio che continua a vincere e soprattutto che continua a presentare un Milinkovic-Savic decisamente recuperato, nel corpo e nella mente. E se alla fine resisterà alle sirene di mercato, i biancocelesti potrebbero davvero ritrovarsi un pezzo da novanta in più nello spogliatoio in vista del prossimo campionato. La Lazio parte piano e per quasi mezz'ora si rende poche volte realmente pericolosa nell'area virgiliana: ci prova Immobile dopo 10 minuti, ma il portiere avversario Athanasiou gli dice di no. Al 28' è quindi André Anderson a firmare il vantaggio, correggendo in rete una corta respinta del portiere su conclusione di Immobile. Proprio il centravanti campano trova il raddoppio al 37', superando in dribbling il portiere su gran lancio di Badelj. Prima della ripresa c'è anche il tempo per la gioia personale di Milinkovic-Savic, che al 43' triplica con un tiro cross su cui pasticcia Athanasiou. Nella ripresa Inzaghi cambia tutti tranne Acerbi, Lazzari e Milinkovic-Savic, così protagonista diventa una volta ancora Caicedo: l'ecuadoriano al 58' si procura un rigore, che poi trasforma per il gol del definitivo 4-0. Nel finale anche Correa vuole mettere la sua firma sul match, ma Adorni si oppone.