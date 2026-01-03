Logo SportMediaset

Calcio

Lazio, Zaccagni: "Sarebbe bello iniziare 2026 con una vittoria sul Napoli"

03 Gen 2026 - 17:03

"Affronteremo probabilmente la squadra più forte del campionato, il Napoli ha individualità importanti e gioca anche bene. La minaccia più grande? Nelle ultime settimane mi ha impressionato molto Neres". Così il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, alla vigilia della sfida contro il Napoli. "Siamo usciti dalla gara contro l'Udinese con rabbia e rammarico, però, come ci ha detto il mister in settimana, dobbiamo cercare di eliminare quegli ultimi 30 secondi e ripartire da quanto fatto di buono prima", ha aggiunto. "Sarebbe bello, per noi e per i tifosi, partire subito forte con una bella vittoria contro il Napoli. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che non sarà facile ma siamo pronti e ce la metteremo tutta", ha sottolineato. 

