Lazio, Sarri: "Potevamo fare meglio, Napoli è la più forte del campionato"

"La sconfitta è figlia del fatto che il Napoli in questo momento è più forte di noi. Qualcosa ci abbiamo messo del nostro, abbiamo fatto un primo tempo a metà strada. Non pressavamo nella metà campo avversaria e gli abbiamo facilitato il compito. Ho visto la squadra più forte del campionato, la sconfitta ci sta ma potevamo fare meglio". Così a Dazn, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo la sconfitta contro il Napoli. "Le difficoltà della difesa? Quando ti trovi ad affrontare questi 'quinti' non è che è un problema solo nostro ma di tutte le squadre. Il primo gol? Era una palla di facile lettura", ha spiegato.