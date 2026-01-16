Logo SportMediaset

Calcio

Lazio, Ratkov si presenta: "Sono pronto, spero di rimanere qui a lungo"

16 Gen 2026 - 12:07

"Sono contento di essere qui, in uno dei club migliori in Italia, tra i più grandi in Europa e sono felice del mio approccio qui. Sono pronto per questa nuova sfida. Per il Como mi sto preparando e sono pronto al 100% per giocare, anche per partire da titolare se il tecnico lo riterrà opportuno. Sarri? Adesso ci conosciamo e mi aspetto grandi cose da qui in avanti. Vorrei rimanere qui a lungo". Sono le prime parole da lazione di Petar Ratkov, nuovo attaccante biancoceleste, nel giorno della sua presentazione ufficiale. L'attaccante serbo, arrivato dal Salisburgo, fissa poi l'obiettivo sottolineando come sarebbe "contento di segnare, ma la cosa più importante è arrivare in Europa. In attacco abbiamo tanti calciatori di alto livello, sono contento di poter giocare per loro e cercherò di fare ciò che chiede il tecnico in campo. Le prime sensazioni sono positive, sono felice di poter esordire all'Olimpico in uno stadio così incredibile e con questi tifosi. In ogni club in cui vado voglio far vedere chi sono, questa è una sfida importante per me. Ho voglia di segnare, potete aspettarvi tanto da me", conclude.

13:52
Milan, Maignan il portiere più incisivo della Serie A: lo dicono i numeri
13:31
Taylor: "Lazio miglior club d'Europa, mio idolo Lewandowski"
13:26
Juventus, tutto esaurito allo Stadium con Benfica e Napoli
12:07
Lazio, Ratkov si presenta: "Sono pronto, spero di rimanere qui a lungo"
11:57
Giudice sportivo, una giornata di squalifica a Veiga e Nunez