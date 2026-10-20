È la Lazio di Gattuso, ma anche di Claudio Lotito: dalla paventata lotta retrocessione al primo posto con l'Inter

Isaksen e Cancellieri hanno finalmente affinato la cattiveria sotto porta, Zaccagni è tornato leader dopo una stagione appannata. E Noslin si è tramutato in un prezioso attaccante che attrae su di sè difensori, fa da raccordo e segna. Per non farsi mancare nulla, Gattuso ha reintegrato anche Luca Pellegrini. Giusto per dare l'idea che l'armonia che pervade Formello. E va aggiunta anche la valorizzazione di un giovane del vivaio, quel Romano Floriani-Mussolini che, dopo la gavetta, è tornato alla base.