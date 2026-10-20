Giudice sportivo Serie B, 3 giornate a tecnico Carrarese Pagliuca

In riferimento alle partite dell'ultima giornata del campionato di Serie B, il Giudice Sportivo ha squalificato per giornate, con un'ammenda di 3mila euro, il tecnico della Carrarese, Guido Pagliuca, espulso nella gara contro il Modena, per "un atteggiamento intimidatorio" nei confronti dell'arbitro. Un turno di squalifica anche a Bruno Batista (Carrarese) e Romano Perticone (Cesena), fra i dirigenti una giornata di stop a Emiliano Bertoluzza (Sudtirol). Un solo giocatore squalificato per una giornata, si tratta di Vasco Lopes del Sudtirol. Ammende di 7mila euro per il Verona, 6mila per il Pisa, 5mila per il Cesena, il Palermo e la Sampdoria, 3mila per l'Arezzo e la Juve Stabia, mille per il Mantova.