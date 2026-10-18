Lazio, Gattuso: "Avevo pensato di smettere, poi ho imparato a conoscere i ragazzi di oggi"

A Formello si è tornati a respirare entusiasmo come non accadeva da tempo e Gattuso pensa di sapere qual è stata la chiave per conquistare la squadra: "C'è stato un bivio: a un certo punto non volevo più allenare. Ero sempre nervoso, mi davano fastidio determinati atteggiamenti. Ho affrontato un percorso e sono migliorato: su due tre cose che chiedo non transigo, poi per il resto sono io che ascolto loro. Questo è il segreto. Sono diventato più transigente sui telefoni, sul loro modo di vivere. Cambiare mentalità e andare all'estero mi ha aiutato tanto: bisogna ascoltarli, parlare per metterli nelle condizioni migliori. Sono più evoluti rispetto a noi, però poi si arrendono alla prima difficoltà. Per non farli mollare bisogna stargli addosso: su allenarsi in un certo modo, il recupero. Il nostro segreto è che non abbiamo paura, che abbiamo gamba, andiamo sempre forte. Il problema è nelle partite come contro il Monza: non sappiamo gestire. Per questo non possiamo mollare, continuare a spingere in avanti e pressare".