Totti: "Gasp uomo giusto per la Roma, speriamo..."

Così l'ex capitano giallorosso alla presentazione del suo libro

19 Ott 2026 - 22:16
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Francesco Totti, alla presentazione del libro 'Oltre' al Brancaccio' di Roma, ha parlato anche del campionato di Serie A, della sua Roma e di Gasperini: "E' l'uomo giusto, speriamo che possa farcela a...". Quanto al suo possibile ritorno nel club con un ruolo dirigenziale ha invece dichiarato: "Hanno altre idee di vita e di lavoro, ma è giusto così. Lo accetto volentieri. O le cose si fanno insieme o non si fanno se dall'altra parte non hanno lo stesso pensiero. Non bisogna andare oltre ma sono contento di quello che stanno facendo anche senza di me, sono dietro le quinte ma per la Roma ci sto sempre".

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