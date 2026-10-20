Napoli, De Laurentiis stasera allo stadio per la sfida col Bodo Glimt

Ci sarà anche Aurelio de Laurentiis stasera allo stadio Maradona per assistere alla sfida tra il Napoli e il Bodo Glimt per la terza giornata della fase a campionato di Champions League. Un segnale di vicinanza alla squadra e a mister Max Allegri da parte del presidente in un periodo delicato della stagione. Per AdL si tratta della prima volta stagionale in Champions visto che in occasione della partita con l'Arsenal si trovata in Svizzera per questioni personali. La seconda complessiva se si considera anche la presenza con il Frosinone, quando si era presentato pur senza farsi vedere in tribuna.