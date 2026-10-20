Real Madrid, Mourinho: "Vinicius? Per me di intoccabile c'è solo lo stemma"

20 Ott 2026 - 14:11
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"Per me nessun giocatore è intoccabile". Alla vigilia dell'incontro di Champions League contro i Lipsia José Mourinho ha mandato un messaggio chiaro allo spogliatoio. L'allenatore del Real Madrid, interpellato sul momento negativo che sta vivendo il brasiliano Vinicius Junior - squalificato per i prossimi tre incontri di Liga e insidiato dall'ascesa del giovane ivoriano Yan Diomandé -, in conferenza stampa ha risposto: "Qui, di intoccabile c'é solo lo stemma. Nessun giocatore lo è. Non è questione di status, di fascia da capitano al braccio o della cifra spesa per ingaggiarlo. Ciò che rende un giocatore intoccabile è il suo rendimento in campo". Il tecnico portoghese ha comunque confermato che Vinicius sarà titolare contro il Lipsia, senza specificare se prenderà il posto di Diomandé - che ritrova il suo ex club - o meno: "Non posso svelare le mie carte. Vinicius è un'ala sinistra. Potrei forse impiegarlo in altri ruoli, in determinati scenari, ma quella è la sua posizione naturale. Quanto a Diomandé, non deve sapere in anticipo se giocherà o meno". Lo "Special One" ha ammesso che alla sua squadra mancano "molte cose" per raggiungere il livello che lui vorrebbe, precisando però di non essere "uno di quegli allenatori testardi, pronti a morire con le proprie idee". A pochi giorni da un Clásico già decisivo nella Liga contro il Barcellona - capolista ancora imbattuta - il Real ha l'opportunità di avvicinarsi alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League, in caso di terza vittoria in tre giornate.

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