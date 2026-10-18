Juventus-Lazio, le pagelle biancocelesti: Provstgaard un gigante, Nuno Tavares un treno

© Getty Images
© Getty Images
Molto bene Sutalo e Taylor, anche Dele Bashiru partecipa alla festa con un gran gol in ripartenzadi Enzo Palladini
© Getty Images
© Getty Images
LAZIO
Mandas 6 - Una volta il portiere della Lazio sul campo della Juve doveva fare gli straordinari e spesso non bastava, stavolta è bastata l'ordinaria amministrazione.
Floriani 6 - Deve tenere a freno il talento di Alajbegovic, compito non semplice che lo tiene un po' lontano dalla partecipazione al gioco offensivo.
Sutalo 7 - La personalità non gli manca, l'esperienza nemmeno. E anche quando gli capita di commette un mezzo errore in disimpegno, ha la forza per rimediare immediatamente.
Provstgaard 7,5 - Basterebbe il fisico per renderlo un giocatore di livello. Ma ai suoi centimetri e alla sua muscolatura agile, il danese aggiunge anche la tecnica e il tempismo che gli consente di saltare più di tutti per segnare il gol dell'1-0.
Nuno Tavares 7,5 - Basta la sua presenza per tenere in allarme mezza squadra, anche quando non sprigiona completamente la sua potenza impressionante. Poi quando parte si trasforma in un treno in corsa. Non lo ferma nessuno e adesso calcia bene anche di destro: traversa nel primo tempo, favolosa apertura per il 2-0 di Isaksen.
Frattesi 6,5 - Il mago degli inserimenti è diventato anche un maestro nel creare spazio per i compagni di squadra, con una notevole partecipazione anche alla fase difensiva.
Belahyane 6 - Un po' timido nella maniera in cui interpreta il ruolo di regista, anche perché i due che gli stanno accanto a centrocampo sono portati a buttarsi in avanti, il che necessita di copertura.
Taylor 7 - Una delle migliori intuizioni della Lazio negli ultimi anni, tiene sotto controllo un'abbondante fetta di campo con personalità e anche con una notevole proprietà tecnica.
Dal 24' st Dele Bashiru 7 - Si pensa che con il suo ingresso di abbassi la qualità ma non è affatto così. La sua ripartenza al 90' diventa una fuga solitaria conclusa con il gol del 3-0.
Isaksen 7 - Ascolta da due passi le urla di Gattuso che gli chiede di stare alto per tenere buono Celik. Le ascolta fino a un certo punto. Dopo mezz'ora di gioco gli capita una buona occasione sulla testa, ma l'esecuzione non è impeccabile. Però... però dopo l'intervallo entra in campo con un altro spirito e a metà del secondo tempo arriva il suo capolavoro, controllo perfetto e sinistro perfetto sul secondo palo per il 2-0.
Dal 34' st Lazzari sv.
Noslin 6 - Con generosità e intelligenza sopperisce a qualche limite fisico-atletico (in rapporto ai difensori juventini), si muove molto e con cognizione.
Dal 24' st Pinamonti 6 - Deve rassegnarsi a ricevere pochi palloni giocabili, ma negli anni di gavetta si è abituato anche a questo.
Zaccagni 6,5 - Il suo è un lavoro un po' oscuro ma costante ai fianchi della difesa avversaria, almeno fino a quando dal suo piede parte l'assist per l'1-0 di Provstgaard, davvero una pennellata d'artista.
Dal 40' st Pedraza sv.
Allenatore Gattuso 7,5 - Anche questa partita è stata interpretata nella maniera giusta, come praticamente tutte quelle che sono seguite alla dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia.