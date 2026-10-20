Buffon: "Gattuso come Lippi, lo risceglierei come Ct. Juve, il problema non è l'allenatore"

Nessun dubbio invece su Gattuso: "L'ho suggerito come Ct perché sapevo avrebbe creato un rapporto con la squadra in pochissimo tempo, dato empatia e senso di appartenenza, al di là dei pregiudizi e delle etichette con cui combatte da sempre. Era in panchina da 12 anni, aveva esperienza e carisma per risollevare la nazionale da quella crisi d'identità". Poi aggiunge: "Era il Ct perfetto in quel momento. Se poi uno lo vuole elegante come Zidane, alto uno e novanta, che parla un italiano forbito e si rade ogni giorno, forse sta cercando altro".