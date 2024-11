LAZIO, GUENDOUZI: "VORREI TORNARE IN CHAMPIONS"

Mattéo Guendouzi non vuole correre troppo e, nonostante l'ottima partenza con la Lazio, sta cercando di contenere l'euforia. Il calciatore biancoceleste sogna però un importante ritorno come spiegato in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Dobbiamo restare con i piedi per terra perché siamo ancora alle battute iniziali e abbiamo avversari fortissimi sia in A sia in Europa. Detto questo, dobbiamo continuare così senza porci limiti. Di obiettivi meglio non parlare, però sono onesto: a me piacerebbe tornare in Champions, quindi dobbiamo cercare di arrivare tra le prime quattro. Non sarà facile, perché in Italia ci sono almeno 7-8 squadre che possono ambire a quel traguardo e inoltre la classifica è molto corta. Però abbiamo dimostrato di poter competere”.