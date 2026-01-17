Lazio-Como, Fabregas: "Partita bella da giocare tra due squadre simili"

"La Lazio sta crescendo. Con Sarri ha un'identità molto chiara, ha due esterni fortissimi. Anche Taylor è forte, abbiamo giocato contro di lui con l'Ajax, lo conosciamo bene. Poi hanno una difesa solida e compatta, Una partita bellissima da giocare, con due squadre più o meno con uno stile simile. Un'altra grande partita per noi, ma è la cosa bella". E' questo il mood di Cesc Fabregas prima della partita contro la Lazio e dopo le polemiche che hanno acceso il mondo del calcio diviso fra risultato a tutti i costi e qualità del gioco. Fabregas difende le proprie idee e risponde anche su Baturina facendo mea culpa per averlo sostituito contro il Milan. "Capisco il nervosismo - dice il tecnico - e tutto quello che si dice attorno ai giocatori, mi devo fidare di quello che si vede. Io vedo Martin, fisicamente è diverso, le dinamiche sono diverse, come muove i piedi... prima gli è mancato quello. Lo rispettiamo tanto, deve dare tantissimo al Como. Devo trovargli il contesto giusto. Se è l'alter ego di Nico Paz? Tutti possono giocare. In alcune partite dominanti Baturina può giocare come '8', in altre come '10'. All'Olimpico o a San Siro, contro una squadra fisicamente forte, andare a giocare con Nico Paz, Perrone, Baturina, due esterni alti... magari non siamo pronti per questo. Lui è in un gran momento, ho sbagliato a toglierlo prima, penso fosse per un calo fisico. Ma avrei dovuto dargli più minuti".