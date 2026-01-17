Logo SportMediaset

Calcio

Lazio-Como, Fabregas: "Partita bella da giocare tra due squadre simili"

17 Gen 2026 - 15:42

"La Lazio sta crescendo. Con Sarri ha un'identità molto chiara, ha due esterni fortissimi. Anche Taylor è forte, abbiamo giocato contro di lui con l'Ajax, lo conosciamo bene. Poi hanno una difesa solida e compatta, Una partita bellissima da giocare, con due squadre più o meno con uno stile simile. Un'altra grande partita per noi, ma è la cosa bella". E' questo il mood di Cesc Fabregas prima della partita contro la Lazio e dopo le polemiche che hanno acceso il mondo del calcio diviso fra risultato a tutti i costi e qualità del gioco. Fabregas difende le proprie idee e risponde anche su Baturina facendo mea culpa per averlo sostituito contro il Milan. "Capisco il nervosismo - dice il tecnico - e tutto quello che si dice attorno ai giocatori, mi devo fidare di quello che si vede. Io vedo Martin, fisicamente è diverso, le dinamiche sono diverse, come muove i piedi... prima gli è mancato quello. Lo rispettiamo tanto, deve dare tantissimo al Como. Devo trovargli il contesto giusto. Se è l'alter ego di Nico Paz? Tutti possono giocare. In alcune partite dominanti Baturina può giocare come '8', in altre come '10'. All'Olimpico o a San Siro, contro una squadra fisicamente forte, andare a giocare con Nico Paz, Perrone, Baturina, due esterni alti... magari non siamo pronti per questo. Lui è in un gran momento, ho sbagliato a toglierlo prima, penso fosse per un calo fisico. Ma avrei dovuto dargli più minuti".

SRV COCCODRILLO COMMISSO

Addio al presidente della Fiorentina Commisso

DICH GASPERINI PRE TORINO 17/1 DICH

Gasperini: "I nuovi hanno fatto pochi allenamenti, sono due operazioni diverse"

DICH GASPERINI SU COMMISSO E BOVE 17/1 DICH

Gasperini ricorda Commisso e saluta Bove: "Va in Inghilterra"

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

Roma, ancora il Torino

È un David rigenerato

Spalletti verso Cagliari

Max mette in guardia

Allegri e la fortuna

Conte lancia Vergara

Inter tradizione positiva

Il calcio piange Commisso

Chivu sa come si fa

DICH ALLEGRI SU COMMISSO 17/01 DICH

Allegri rende onore a Commisso: "Uomo di sport con grande passione"

01:49
MCH WERDER BREMA-EINTRACHT FRANCOFORTE MCH

Werder Brema ed Eintracht Francoforte danno spettacolo: pirotecnico 3-3

DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

DICH SPALLETTI RISULTATISTI DICH

Spalletti: "Ho visto due volte Como-Milan e su giochisti/risultatisti vi dico che..."

DICH PALLADINO PRE PISA 15/1 DICH

Atalanta, Palladino: "Kolasinac è recuperato al 100%"

Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

19:39
Salah sbaglia, la Nigeria batte l'Egitto ai rigori ed è terza: decisivo di Lookman
Fullkrug
19:14
Furto nella stanza d'albergo del milanista Füllkrug, spariti gioielli e orologi per 500mila euro
18:45
Lo United vince il derby, Evra impazzisce di gioia: lo sfottò al City è… in musica
18:03
Fiorentina women segna e mostra maglia 5, numero di Commisso da calciatore
17:45
Copenaghen, gesto da applausi: caffè sospeso per i tifosi del Napoli in trasferta