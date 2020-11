Ladri in azione a casa Fonseca: se ne vanno con un bottino da centomila euro

UN ALTRO FURTO

Il mondo del calcio è sempre più nel mirino dei ladri. Dopo a Toni (che oltretutto si è anche preso un grosso spavento perché era in casa con la famiglia) e a Correa, è successo anche all'allenatore della Roma Paulo Fonseca. Venerdì scorso, mentre era a Trigoria, la sua abitazione è stata svaligiata. Il bottino (composto da tre orologi più vari oggetti preziosi) si aggira intorno ai centomila euro.

I ladri sono andati a colpo sicuro facendo supporre che il piano fosse stato studiato nei minimi particolari. Per fortuna, in quel momento, non erano presenti né l'allenatore giallorosso né la moglie e il figlio.