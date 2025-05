La Samp torna ad allenarsi: insulti e minacce dai tifosi, che si fanno consegnare le maglie

Come ha mostrato la televisione Primocanale, i tifosi hanno insultato i giocatori e gridato anche pesanti frasi minacciose al loro indirizzo e slogan contro la società. Una cinquantina di supporter blucerchiati ha contestato i giocatori della Sampdoria durante la seduta di allenamento al "Mugnaini" di Bogliasco. Gli ultrà hanno ottenuto poi la consegna delle maglie di allenamento che sono state messe in un sacco da un magazziniere della Sampdoria. "Andate a lavorare". Sul posto sono intervenute due camionette blindate della polizia e numerosi agenti in tenuta antisommossa oltre agli investigatori della Digos.