La nuova Italia prende forma: Gattuso in panchina con Bonucci, Prandelli direttore tecnico

Sono i giorni dell'Italia di Gattuso. La scelta per il nuovo ct della Nazionale sembra sempre più indirizzata verso l'ex centrocampista del Milan. Nella giornata di ieri Ringhio ha piazzato l'allungo decisivo su Cannavaro e De Rossi, gli altri "ragazzi del 2006" in corsa per la panchina azzurra. L'ormai ex tecnico Hajduk Spalato in mattinata è rientrato a Marbella, ma da quello che filtra la trattativa con la Figc sarebbe ben avviata. Servirà ancora un confronto finale per limare gli ultimi dettagli e mettere le firme su un accordo che in linea di massima è già stato trovato e dovrebbe portare Gattuso a firmare un contratto di un anno con opzione in caso di qualificazione al Mondiale. L'annuncio potrebbe arrivare nei primi giorni delle prossima settimana.