Ritrovare l'amore per la maglia azzurra: il profilo perfetto degli eroi del 2006

E' stata la penultima soddisfazione in chiave azzurra, l'ultima mondiale. La coppa del 2006 resta nella memoria collettiva perché, come spesso capita, è stato il gruppo a fare davvero la differenza, come nel 1982. La voglia di riscoprire l'importanza di indossare la maglia azzurra e l'orgoglio di dare tutto per la Nazionale, erano valori condivisi e inderogabili. Ecco perché la Federazione pensa a uno degli eroi di Berlino per rilanciare l'Italia pallonara. Un concetto che per altri club è normale e che è tornato di moda ora con l'arrivo di Chivu in nerazzurro, con lo slogan l'Inter agli interisti. In più Gigi Buffon, il direttore sportivo della Nazionale, spinge per una soluzione legata ai suoi ex compagni dell'impresa in Germania.