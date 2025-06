Ancelotti e Allegri i grandi rimpianti azzurri: avrebbero detto sì alla Nazionale

E allora crescono ancora di più i rimpianti per non aver capito a tempo debito che il ciclo di Spalletti fosse giunto al suo termine dopo la debacle con la Svizzera all'Europeo. L'incredibile domino panchine andato in scena in questo mese ha ridotto all'osso le alternative per la panchina azzurra: i grandi allenatori si sono già accasati. Per far crescere i rimpianti basta pensare ai tecnici liberi (o che si sono liberati) che fino a poche settimane fa avrebbero risposto alla chiamata azzurra. Due in particolare: Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri. Il primo è diventato commissario tecnico del Brasile ed erano anni che aveva fatto capire che il post Real sarebbe stato la panchina di una Nazionale, il secondo è da poco tornato al Milan: entrambi avrebbero avuto caratura e palmares per portare certezze ed entusiasmo nel mondo azzurro. La vita è fatta di sliding door: la Federazione potrebbe aver perso l'ennesima occasione.