"I guerrieri si riconoscono da lontano. My love". Così Arianna Rapaccioni Mihajlovic ha commentato il ritorno in campo del marito Sinisa, in panchina a Verona alla guida del suo Bologna 40 giorni dopo la diagnosi di una leucemia. La moglie del tecnico serbo ha postato il messaggio sul profilo Instagram con una foto che li ritrae sorridenti, e subito ha suscitato una serie di messaggi di applausi via social.