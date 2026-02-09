Presentata la seconda edizione dell'album "Calciatrici 2025-2026"

“Sono felicissima che Panini abbia deciso di riproporre la splendida iniziativa dell'album Calciatrici – dichiara Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women –. La prima edizione non è stata soltanto un successo di vendite, ma soprattutto un fenomeno nazional-popolare, che ha coinvolto bambine, giovani, famiglie, tifose, dirigenti, giornaliste. Siamo cresciute tutte scambiando i doppioni delle figurine dei calciatori, e aver contribuito a far sì che anche le calciatrici avessero la possibilità di rivedersi su una figurina è un'emozione che non si può descrivere a parole. E ci tengo a ringraziare Panini anche per aver allargato ulteriormente la collezione, aggiungendo alle pagine della Serie B e a quelle della Nazionale anche quelle della Serie C: rappresento il vertice del movimento, ma la base è altrettanto fondamentale per la sostenibilità del sistema”. “Siamo molto orgogliosi di questa seconda edizione, che rappresenta per noi di Panini un impegno concreto a supporto del calcio femminile italiano”, ha dichiarato Martina Limoni, Direttrice Mercato Italia Collezionabili di Panini.