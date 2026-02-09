L'Aiac assegna una "panchina d'oro" speciale al ct palestinese Abu Jazar

09 Feb 2026 - 17:00
© X

© X

Dopo Conte, Stroppa, Gallo, Canzi e Maresca, una nuova panchina d'oro è all'orizzonte, pronta per essere consegnata. In questo caso non è però stata assegnata per questioni di campo, ma per un tecnico con una particolare funzione sociale, nel segno di un chiaro impegno valoriale.

L'Assocalciatori la consegnerà a Ehab Abu Jazar, ct della nazionale maschile palestinese, direttamente dalle mani del presidente Renzo Ulivieri. Tutto questo avverrò venerdì prossimo, nella sala stampa della Camera, durante una conferenza dedicata alla situazione dello sport palestinese. Iniziativa animata dall'onorevole Mauro Berruto, ex ct della nazionale italiana di volley maschile. 

 Nell'occasione, sarà presentato un report, illustrato dal presidente del Comitato olimpico palestinese e della federcalcio palestinese, Jibril Rayoub, e all'evento parteciperanno Dima Said, ex calciatrice e portavoce della Federcalcio palestinese, Charlotte Phillips, atleta della nazionale femminile palestinese di calcio, Valerie Tarazi, nuotatrice olimpica palestinese e membro dell'Olympic Council of Asia oltre a Mona Abuamara, ambasciatrice di Palestina in Italia.

