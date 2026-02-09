L'Aiac assegna una "panchina d'oro" speciale al ct palestinese Abu Jazar

Nell'occasione, sarà presentato un report, illustrato dal presidente del Comitato olimpico palestinese e della federcalcio palestinese, Jibril Rayoub, e all'evento parteciperanno Dima Said, ex calciatrice e portavoce della Federcalcio palestinese, Charlotte Phillips, atleta della nazionale femminile palestinese di calcio, Valerie Tarazi, nuotatrice olimpica palestinese e membro dell'Olympic Council of Asia oltre a Mona Abuamara, ambasciatrice di Palestina in Italia.